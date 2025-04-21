Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Sürücüsünün makas attığı otomobil, 2 araca çarptı; kaza kamerada

        BURSA'da sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, hafif ticari araç ile otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:42 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücüsünün makas attığı otomobil, 2 araca çarptı; kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'da sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, hafif ticari araç ile otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yöne giden hafif ticari araç ile bir otomobile çarptı. Kazada otomobillerdeki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan otomobil sürücüsünün makas attığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        "Kardeşimin yaşı küçük olunca suçu ben üstlendim!"
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        Taksici, Ukrayna uyruklu karısını öldürdü!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan!
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        Kahreden haber! Baba ile 2 kızı yan yana defnedildi!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        Adana'da korkunç olay! Sevgili çift bıçaklandı! Biri can verdi!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        Altın yeni haftaya da rekorla başladı
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        Beste'yi karnındaki bebeğiyle katletmişti... Timsah gözyaşları!
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        "Premium markalar elektrikli araçlara yöneliyorlar"
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        Trump'tan yanlışlıkla sınır dışı edilen kişi hakkında konuştu
        ABD'li Profesör Rümeysa Öztürk için açlık grevinde
        ABD'li Profesör Rümeysa Öztürk için açlık grevinde
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        Dijital hijyen alışkanlıklarınız var mı?
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        İş yerinde stresle nasıl başa çıkılır?
        "ABD Savunma Bakanı saldırı planını ailesine gönderdi" iddiası
        "ABD Savunma Bakanı saldırı planını ailesine gönderdi" iddiası
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak
        Bakan Şimşek ABD'de temaslarda bulunacak

        Benzer Haberler

        17 yaşında ölen oğlunun mezarını 19 aydır her gün aynı saatte ziyaret edip,...
        17 yaşında ölen oğlunun mezarını 19 aydır her gün aynı saatte ziyaret edip,...
        Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Bursa'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Bursa'da Kürşat Başar Orkestrası konser verdi
        Bursa'da Kürşat Başar Orkestrası konser verdi
        Bursa'da sahte alkol içen kişi komaya girdi
        Bursa'da sahte alkol içen kişi komaya girdi
        Nesine 3. Lig 1. Grup şampiyonu Bursaspor, kupasını evinde aldı
        Nesine 3. Lig 1. Grup şampiyonu Bursaspor, kupasını evinde aldı