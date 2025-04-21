Bursa'da izinsiz kazı yaparken yakalanan 4 şüpheli serbest bırakıldı

BURSA’da izinsiz kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 4 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 16 Nisan Çarşamba günü Gemlik ilçesine bağlı Cihatlı Mahallesi’nde devriye görevi sırasında zeytin bahçesinde 4 kişinin kazı yaptığını fark etti. Define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlenen Y.A., A.U., Ö.Y. ve H.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandığı 1 kamera ve kameraya bağlı tespit çubuğu, 1 jeneratör, 1 odun kesme testeresi, 1 15 tonluk kriko, 1 el feneri, 1 manivela, 1 kazma, 1 tahra, 1 adet tahta çapa, 3 demir murç, 15 metre kablo düzeneği, 25 metre tahta halat merdiven düzeneği, Y.A.’nın üstünden seri numarası olmayan 1 tabanca, 1 tabancaya ait şarjör, 20 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen şüphelilerden A.U., H.Y. ve Ö.Y., ifadelerinin ardından Y.A ise 17 Nisan Perşembe günü sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakıldı.