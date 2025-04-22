21 yıl hapisle aranan firari ormanda saklandığı barakada yakalandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gamze E.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gamze E. (37), ormandaki bir barakada yakalandı.
İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan Gamze E.'nin, İnegöl ilçesinin kırsal Lütfiye Mahallesi'ndeki ormanda bir barakada saklandığı bilgisini aldı. Ekipler, belirlenen adrese baskın düzenleyerek firari hükümlüyü yakaladı. Gamze E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.