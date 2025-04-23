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        Bursa'da, 2,3 milyon liralık kaçak tütün operasyonu; 1 gözaltı

        BURSA'da ev, iş yeri, depo ve aracında yaklaşık 2,3 milyon lira değerinde kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:30
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        Bursa'da, 2,3 milyon liralık kaçak tütün operasyonu; 1 gözaltı
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        BURSA'da ev, iş yeri, depo ve aracında yaklaşık 2,3 milyon lira değerinde kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirilen M.K. (44), gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kıyılmış kaçak tütün sattığı öne sürülen M.K. ile ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. KOM ekipleri, dün Yıldırım ilçesinde oturan M.K.'ye ait ev, iş yeri, depo ve aracında yaptığı aramalarda, piyasa değeri 2,3 milyon lira olduğu belirtilen bandrolsüz 1973 kilo kıyılmış kaçak tütün, 160 bin makaron, 246 bin 200 sigara filtresi, 600 kilo nargile kömürü ile 850 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.K., ifadesinin ardından, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' suçundan adliyeye sevk edilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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