İstanbul açıklarındaki deprem, Bursa ve Yalova'da da hissedildi (2)

DEPREMEKUTLAMA SIRASINDA YAKALANDILAR

Yalova’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri kapsamında Suzan Tuna İlköğretim Okulu’nun bahçesinde toplanan çocuklar ve veliler, depreme kutlama sırasında yakalandı.

Bursa’nın Orhangazi ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde de korku ve panik yaşayan vatandaşlar, evlerinden çıkıp açık alanlarda bekledi.

MERDİVENDEN DÜŞÜP YARALANDI

İnegöl ilçesinde ise depreme Devlet Hastanesi’nde yakalananlar hızla dışarı çıktı. Deprem sırasında yaşanan panik anları, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Mesudiye Mahallesi 2. Yunus Emre Sokak'ta sarsıntıyla birlikte dışarı çıkmak isteyen Elif Nur B. (14) apartmanda merdivenden düşüp yaralandı. Elif Nur B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Bu arada, Bursa ve Yalova'da ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşandığımı belirtildi.