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        İstanbul açıklarındaki deprem, Bursa ve Yalova'da da hissedildi (2)

        DEPREMEKUTLAMA SIRASINDA YAKALANDILARYalova'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri kapsamında Suzan Tuna İlköğretim Okulu'nun bahçesinde toplanan çocuklar ve veliler, depreme kutlama sırasında yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:03 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:03
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        İstanbul açıklarındaki deprem, Bursa ve Yalova'da da hissedildi (2)
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        DEPREMEKUTLAMA SIRASINDA YAKALANDILAR

        Yalova’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri kapsamında Suzan Tuna İlköğretim Okulu’nun bahçesinde toplanan çocuklar ve veliler, depreme kutlama sırasında yakalandı.

        Bursa’nın Orhangazi ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde de korku ve panik yaşayan vatandaşlar, evlerinden çıkıp açık alanlarda bekledi.

        MERDİVENDEN DÜŞÜP YARALANDI

        İnegöl ilçesinde ise depreme Devlet Hastanesi’nde yakalananlar hızla dışarı çıktı. Deprem sırasında yaşanan panik anları, cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

        Mesudiye Mahallesi 2. Yunus Emre Sokak'ta sarsıntıyla birlikte dışarı çıkmak isteyen Elif Nur B. (14) apartmanda merdivenden düşüp yaralandı. Elif Nur B., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Bu arada, Bursa ve Yalova'da ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşandığımı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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