AK Parti'li Demir: Masum bir organizasyon değil

AKParti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "İstanbul'da Beykoz'a bakıyoruz. Beykoz'da bir yolsuzluk ihbarı var. İmarından sorumlu şahıs, bir önceki dönemde yine Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı dönemindeki çalışanı, memurudur. Şişli'ye yine kayyım atanıyor. Şişli'ye bakıyorsunuz, Şişli'de bu tür imarın başında veya bu para işleriyle uğraşılan yerlerin başındaki adam yine Beylikdüzü'ndendir. Bu böyle hani masum bir organizasyon değil" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Demir, büyük kongre sonrası yerel yönetimleri ziyaret ettiğine dikkat çekti. Demir, "Bursa gibi tarihimizin, medeniyetimizin merkezi aynı zamanda kalkınmamızın da simgesi özelliği taşıyan kadim şehrimizde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duydum. AK Parti'yi yerel yönetimler olarak il ziyaretlerimizi, kongreden hemen sonra başlatmış olduk. Burada temel hedefimiz, büyük kongreden sonra oluşturduğumuz başkan yardımcılarımızla birlikte, teşkilat mensubu arkadaşlarımızı ziyaret etmek ve onların 1 yıllık yaptığı çalışmaları yerinde görmek amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

'2028-2029 HEDEFLERİMİZE DOĞRU GİDİYORUZ' Karşılaştıkları problemleri yaptıkları çalışmalarla çözümlediklerini söyleyerek, hedeflerine doğru gittiklerini söyleyen Demir, "Genel merkez olarak da bizim önümüzdeki bu 4 yıl içerisinde, öncelikle 2028, sonra da 2029 hedeflerimiz, stratejik hedeflerimiz var. Bu toplantıların da bir istişare mahiyeti taşıdığını da açıklamak istiyorum. Buradan fevkalade faydalanıyoruz. Hem genel merkez olarak hedeflerimizi, arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Böyle bir imkan yakalıyoruz. Hem de yerel yönetimde arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları bizzat yerinde görüyoruz. Arkadaşlarımızın, belediye başkanı arkadaşlarımızın süreç içerisinde karşılaştıkları herhangi problem varsa, onlara bizzat şahit oluyoruz. Onlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz ve önümüzde söylediğim gibi 2028-2029 hedeflerimize doğru gidiyoruz" diye konuştu. 'CHP'NİN OLDUĞU DÖNEMDE YOLSUZLUKLUKLA MAALESEF KARŞILAŞIYORUZ' CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Demir, şöyle konuştu: "Biliyorsunuz son dönemlerde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çevresindeki arkadaşlarıyla birlikte, maalesef arzu etmediğimiz hem demokrasi açısından hem yerel yönetimler açısından görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz bir sürü gelişmeler ortaya çıktı. Rüşvet gelişmeleri, rüşvetler, yolsuzluklar, bir sürü iddialar kamuoyunu oldukça meşgul etti. AK Parti olarak, 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Arkadaşlarımızla birlikte başlattığımız bu hizmet hareketini daha sonra işte merkezi hükümette, bütün ülkeye yaymış olduk. Yine 1994 öncesi yine bir skandalla karşı karşıya kaldık. Yine bir CHP yerel yönetimlerde iktidarı vardı ve yine o CHP döneminde İSKİ skandalıyla karşılaştık. O İSKİ skandalından sonra zaten 1994 yılında İstanbul, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti'nin o vizyonel belediyeciliğiyle karşılaştı. 94 yılı öncesinden bugüne kadar baktığımızda demek ki çok rahatlıkla bu dönemi koyabiliriz. CHP'nin olduğu dönemde yolsuzlukla maalesef karşılaşıyoruz. Suistimalle maalesef karşılaşıyoruz."