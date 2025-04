Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadın bir araya gelip, 12 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu

BURSA’da yaşayan 6 kadın, kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıtıp, sosyal medya üzerinden kendilerine mesaj yazan Uğur T. (38) tarafından, evlilik vaadiyle kandırılıp, toplamda 12 milyon lira dolandırıldıklarını iddia etti. Yaşları 33 ile 50 arasında değişen kadınlar, sosyal medya üzerinden tanışıp bir araya gelerek hukuk mücadelesi başlattı. Kadınlardan 3’ü, 200 bin ile 8,5 milyon lira arasında dolandırıldıkları iddiasıyla ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulunurken, 1’i ise darp iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı, hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilen Uğur T. ise “Ben kimseyi dolandırmadım, zorla para almadım. Vermeselerdi. Paraları parça parça aldığım gibi, parça parça ödeyeceğim” dedi.

Yıldırım ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Uğur T., iddiaya göre 2021-2024 yılları arasında, kendisini iç mimar ve emlakçı olarak tanıtıp, sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yazdığı güzellik uzmanı B.Ç. (33), finans uzmanı Ş.C.S. (43), eğitimci A.T. (50) ve muhasebeci G.T.’nin (33) de aralarında olduğu 6 kadınla tanışıp, gönül ilişkisi kurdu. Yine iddiaya göre, tüm kadınlarla ilişkisini aynı anda yürüten Uğur T., zaman ilerledikçe güvenlerini kazandığı kadınlardan, pandemi döneminde işlerinin kötü gittiğini, banka hesaplarının bloke edildiğini söyleyerek borç para istemeye başladı. 6 kadından parça parça ve farklı zamanlarda yaklaşık 12 milyon lira alan Uğur T., elden cüzi bir miktar para ödedikten sonra ise ilişkilerini sonlandırdı. Uğur T., aynı anda birlikte olduğu kadınlara, birbirlerinden de ‘manevi ablam’, ‘dostum’, ‘en yakın arkadaşım’ olarak bahsetti. Mağdurlar, verdikleri borçları ödemeyen ve telefonlarını açmayan Uğur T. hakkında suç duyurusunda bulunup, birbirlerine de sosyal medya üzerinden ulaşarak, tanıştı.

“Son görüşmemizde telefonda yakaladığım bir isim olmuştu ve bana bu hanımefendiyle herhangi bir gönül ilişkisi olmadığını, kendisinin manevi ablası olduğunu söylemişti. Fakat aradan birkaç ay geçtikten sonra, ben o hanımefendiden yine Instagram üzerinden iletişime geçtim. Onun da aynı şekilde para ilişkisi ve bununla birlikte bir gönül ilişkisi içerisinde bulunduğunu öğrendim. Yine blokede bir hesabı olduğunu, bununla ilgili paraya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Kendisiyle yüz yüze geldiğimizde, olayın tamamen bir dolandırıcılık olduğuna kanaat ettik. Sonrasında başka hanımefendiler de katıldı. Biz burada şu an aslında başka kadınlar da aynı mağduriyeti yaşamasın diye tamamen bir iş birliği içerisindeyiz. İlk olarak çok cüzi bir miktarda para istedi fakat sonrasında tefeciye borcunun olduğunu söyledi. ‘Çocuklarıma para göndermek için bu paraya ihtiyacım var’ dedi. Bu şekilde ben kendisiyle ilişki içerisinde bulunduğum süre boyunca tam 8 kez kredi çektim. Birlikte olduğumuz zaman bana kredilerimi gecikmeli de olsa ödedi. Fakat ne zaman biz ilişkiyi tamamen sonlandırdık, para kaynağı kesildi. Ben 200 bin lira kadar dolandırıldım. Fakat bunun dışında kendisine elden verdiğim paralar da var.”

“Instagram profilinde ben kızlarının resimlerini gördüm. Çünkü o da boşanmış, 2 çocuğu var. Kızlarının profilini görünce, bir baba olduğunu görünce, çocuklarım olduğu için asıl oradan güvenmeye başladım. Yanımda çoğu zaman kızlarıyla da konuşuyordu. O da bana bir güven verdi. Sonraki süreçlerde kızlar için benden para istedi. Yeri geldi çok yakın arkadaşına borcu olduğunu, bu ulaştığım bayanlardan birine borcu olduğunu iletti. Bunun dışında blokede parası olduğunu iletti. Bunun için para istedi. Bu borç-alacak ilişkisi 1-2 ay sonrasında başlamaya başladı. Ben de önce ufak miktarlarda borç vermeye başladım kendisine. Biz 2024 Ocak’ta tanıştık. İlk başlarda aldığında mesela 200 bin alıyor, işte 50’sini veriyor. Toplamda verdiğim hariç, 210 bin lira gibi bir rakam bana geri vermişti. Yollamıştı aslında. İlk başta bu yüzden tabii ki ben güvendim. Yaklaşık 1 milyon 250 bin lira kadar borç verdim. Belli bir miktar verdikten sonra sıkıştım. Çünkü bunlar hep kredi veya kartlardan çekerek veya elden borç verme şeklindeydi. Herhangi bir kendi birikimim yoktu ama bunları ödeyeceğini taahhüt etti bana. Hesabındaki blokenin kalkacağını veya en kötü ihtimal aracını satacağını söyledi. Fakat bütün bunların aslında bir kurmaca olduğunu fark ettim. Sonraki süreçte de dava açtım. Fakat dava açarken de daha önce kız arkadaşı olduğunu bildiğim B.Ç.’ye ulaştım. Sonrasında G.T. için benden borç istedi. G.T.’ye ulaştım. Hepsine sosyal medya üzerinden ulaştım. G.T.’yi de çok yüklü miktarda dolandırdığını öğrendim. Onunla beraber birbirimize tanık olarak dava sürecine girdik. B.Ç. de bize tanıklık etti. Aslında hepimizle aynı anda ilişki sürmüş. Yani bütün bayanlar aynı anda var ama hiç kimsenin birbirinden aslında haberi yok. Çünkü herkese aynı yalanları söylüyor. ‘Nitelikli dolandırıcılık’ üzerinden davamı açtım. Adli kontrol şartıyla şu anda serbest bırakıldı. Bütün bankalarda şu an icra durumundayım, maaşıma kesinti geldi. Evim ve arabam olmadığı için, icra dosyalarım sadece maaş kesintisi üzerinden ilerliyor. Çok büyük maddi sıkıntı çekiyorum.”

SAHTE MESAJLA 1 MİLYON 200 BİN TL DOLANDIRILDI

İddiaya göre, şüphelinin kurbanlarından biri de A.T. isimli eğitimci. 2024 Ağustos’ta bir flört programı üzerinden tanışıp, görüşmeye başladıklarını söyleyen A.T., Uğur T.’nin kendisine Merkez Bankası ve MASAK’tan geldiğini iddia ettiği mesajları göstererek, borç istediğini belirtip, “3 bin, 5 bin, 10 bin ama verdi onları. 1 ay boyunca geri verdi onları. Ondan sonra kredi çekmemi rica etti. Bankadan geldiğin iddia ettiği mesajları gösterdi bana. Kredi çektim kendisine birkaç kez. Elimde para vardı bir miktar. Onlardan verdim. 1 milyon 200 bin de benim göndermiş olduğum para var ona. 2 aylık bir süre içinde gerçekleşti zaten benim başıma gelen. Merkez Bankası’nı aradım, ‘Böyle mesajlar gönderildi bana, aslı var mıdır bunun’ diye. ‘Biz vatandaşa mesaj göndermeyiz. Bizim vatandaşla işimiz olmaz’ dediler. Kendisine söyledim, ‘Ama benimki MASAK’tan, onu sordun mu’ dedi. Son derece güvenli bir şekilde. İçime kurt düştü ondan sonra zaten. Arkadaşlar da uyarınca, ‘Bu mesajları kendisi de yazabilir’ diye bir arkadaşım beni uyarmıştı. Ondan sonra görüşmelerim seyrekleşti. Para istemeye başladım. Telefonlarımı açmamaya, mesajlarıma cevap vermemeye başladı. En sonunda da ben artık ümidi kesince tabii avukat aramaya başladım. Kendi davamı açmıştım ben. Nitelikli dolandırıcılık üzerinden, o gönderdiği mesajlardan ötürü. Savcılık aşamasında henüz. Ben ifade verdim, karşı tarafın ifadesi için karşı taraf aranıyordu. Şu an yok, ortada yok” ifadelerini kullandı.