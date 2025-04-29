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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Umut Koç (28), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:34 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:40
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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        BURSA'nın Karacabey ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Umut Koç (28), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Karacabey ilçesi kırsal Bakırköy Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Koç yönetimindeki 16 AHH 444 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ş.Ü. (34) idaresindeki 16 BNZ 029 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletten savrulan Umut Koç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Koç, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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