4 metreden moloz çuvallarının üzerine düşen Ayşe, yaralandı

Olay, saat 17.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Gazimagosa, Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, odasında uyun oynadığı sırada pencereye tırmanan Ayşe S., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden apartman önündeki moloz çuvallarının üzerine düştü. Olayı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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