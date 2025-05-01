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        Sevgilisini öldürmekten tutuklandı, 'Kendisini bıçakladı' dedi

        BURSA'da 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ertuğrul Karadaşlı'yı (48) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Simge İvedi (31), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:45
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        Sevgilisini öldürmekten tutuklandı, 'Kendisini bıçakladı' dedi
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        BURSA'da 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ertuğrul Karadaşlı'yı (48) sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Simge İvedi (31), tutuklandı. İvedi ifadesinde suçlamaları reddedip, Karadaşlı'nın kendisini bıçakladığını öne sürerken; olayın cinayet mi yoksa intihar mı olup olmadığı otopsi raporu ile ortaya çıkacak.

        Ertuğrul Karadaşlı, 12 yıldır dini nikahla birlikte, son 2 yıldır da ayrı yaşadığı Y.O. ile konuşmak için Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde 27 Nisan'da akşam saatlerinde bir araya geldi. Çift konuştuğu sırada iddiaya göre Karadaşlı'nın cep telefonuna Simge İvedi isimli kişiden mesaj geldi. Mesajı gören Y.O. iddiaya göre, Karadaşlı'nın 2 yıldır birlikte yaşadığını öğrendiği Simge İvedi'yi arayıp, konuşmak için çağırdı. İvedi olay yeri olan Üçevler Mahallesi Beşevler Sanayi Sitesi 15'inci Sokak'a gelince Karadaşlı, arkadaşını arayıp, Y.O.'yu evine götürmesini istedi. Y.O. olay yerine gelen Karadaşlı'nın arkadaşı tarafından evine götürürken, Simge İvedi ile Ertuğrul Karadaşlı arasında tartışma çıktı. Güzellik uzmanı Simge İvedi, 28 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Karadaşlı'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Karadaşlı, kurtarılamadı.

        TUTUKLANDI

        Olay yerinde gözaltına alınan Simge İvedi, işlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. İfadesinde cinayeti kabul etmeyen ve Ertuğrul Karadaşlı'nın kendisini bıçakladığını öne süren İvedi'nin, "Ertuğrul bana dini nikahlı eşinden ayrıldığını söylemişti. O akşam eşi Y.O. beni arayınca Ertuğrul ile konuşmak için buluştuk. Buluştuğumuz yerde bir anda tartışmaya başladık. Aracıma doğru ilerlerken Ertuğrul, arkamdan bağırarak bana doğru göğsünü açtı. 'Bak gördün mü ne yaptığını' dedi. Kanı o sırada gördüm, onu ben bıçaklamadım. Ertuğrul kendisini bıçakladı" dediği öğrenildi.

        Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu, bıçağın göğse giriş yönü ve şeklinin tespit edileceği otopsi raporuyla belli olacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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