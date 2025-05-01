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        Tarlada kurmak istediği köstebek tabancası patlayınca hayatını kaybetti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarlasında kurmak istediği köstebek tabancasının patlamasıyla yaralanan Hasan Gergen (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:10
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        Tarlada kurmak istediği köstebek tabancası patlayınca hayatını kaybetti
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde tarlasında kurmak istediği köstebek tabancasının patlamasıyla yaralanan Hasan Gergen (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 10.00 sıralarında kırsal Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Gergen, babası İlyas Gergen (55) ile birlikte otları biçmek için tarlaya gitti. Babası otları biçtiği sırada, iddiaya göre Hasan Gergen de eline aldığı köstebek tabancasını kurmak istedi. Tabancanın patlamasıyla çıkan saçmaların karnına isabet ettiği Gergen yaralandı. Babasının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan Gergen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gergen doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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