Tabela takarken merdivenden düşüp yaralandı

Olay, Mahmudiye Mahallesi Sanayi Camii’nin bahçesinde meydana geldi. Yapımı tamamlanan gençlik merkezinin binasına tabela takmak isteyen merkez sorumlusu Kenan Ö., dengesini kaybederek merdivenden yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Kenan Ö., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kenan Ö., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kenan Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.