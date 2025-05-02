Kimlik sorgusu yapmak isteyen polislere saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çocuk parkında oturan 2 kişinin durumundan şüphelenen polis ekipleri UYAP sorgusu yapmak istedi. Şüpheliler, polislere kimliklerini vermeyip, direndi. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, polislere saldırıp, darp girişiminde bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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