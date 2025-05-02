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        Taksici, uygulama üzerinden çağırdığı aracın sürücüsünü polis noktasına götürdü

        BURSA'da, uygulama üzerinden çağırdığı araca yolcu olarak binen taksici, sürücüyü polis ekiplerine teslim etmeye götürdüğü anları cep telefonuyla kayda aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:53 Güncelleme: 02.05.2025 - 15:00
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        Taksici, uygulama üzerinden çağırdığı aracın sürücüsünü polis noktasına götürdü
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        BURSA'da, uygulama üzerinden çağırdığı araca yolcu olarak binen taksici, sürücüyü polis ekiplerine teslim etmeye götürdüğü anları cep telefonuyla kayda aldı. Sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesilirken, araç da trafikten 60 gün menedildi.

        Nilüfer ilçesinde bir taksici, uygulama üzerinden araç çağırdı. Çağırdığı noktaya gelen U.Ş.'nin kullandığı araca müşteri gibi binen taksici, onu polis noktasına götürdü. Taksici, o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde taksicinin, “Arkadaşı uygulama üzerinden çağırdım. Birazdan bizi suçüstü yapacaklar. Herhangi bir zorlama yoktur. Ben de araca bindim” dedi. Sürücün ise “Tamam ağabey” dediği görüldü.

        Polis, sürücüye 46 bin 392 TL ceza uyguladı, araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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