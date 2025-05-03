Babasıyla bindiği motosiklet tutkusu oldu; 6 yaşındaki Yağız motor yarışlarına hazırlanıyor

BURSA'da 3 yıl önce babası Yavuz Kırçova (41) ile birlikte bindiği motosiklete merak salan Yağız Kırçova (6), 6 ay önce kendisine alınan motosikletle antrenman yaparak, motor yarışlarına hazırlanıyor. Yağız, kentte pist olmadığı için kaskı, eldivenleri ve motorcu montuyla evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde babasının gözetiminde antrenman yapıyor.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Gülsüm (35)-Yavuz Kırçova çiftinin 3 çocuklarının en küçüğü olan ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Yağız Kırçova'nın, babasıyla birlikte binip tur attığı motosiklet, tutkusu haline geldi. Önce bisiklet kullanmaya başlayarak sürüş becerisini geliştiren Yağız Kırçova, hayaline kavuşarak, motosiklet sahibi oldu. Okuldan arta kalan zamanlarında, yaşıtları gibi top oynayıp, çizgi film izlemek yerine babasının kendisine aldığı motosikletin üstünden inmeyen ve dünyaca ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn'ın sürüş videolarını izleyen Kırçova, her gün babasının gözetiminde antrenman yapıyor. Günde 1 saat düzenli olarak yaptığı antrenmanla Türkiye çapında düzenlenen yarışlara hazırlanan Kırçova, kentte pist olmadığı için yarışlara, evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde hazırlanıyor. Kırçova'nın mavi renkli motosikletiyle yaptığı gösterileri, yaşıtları hayranlıkla seyrediyor.