Bursa'da, mobilya imalathanesinin çatı katında yangın

Mahmudiye Mahallesi Armağan Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin çatısında, saat 12.30 sıralarında, yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. İmalathanenin çatı katında hasar meydana geldiği belirtildi. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.