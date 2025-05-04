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        Bursalı ünlü DJ Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a destek konseri

        BURSA'lı ünlü DJ Mahmut Orhan, Bursaspor'a destek amacıyla memleketinde konser verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 00:48 Güncelleme: 04.05.2025 - 00:50
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        Bursalı ünlü DJ Mahmut Orhan'dan Bursaspor'a destek konseri
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        BURSA’lı ünlü DJ Mahmut Orhan, Bursaspor'a destek amacıyla memleketinde konser verdi. Konserde Bursaspor'un yeni sezon formasıyla sahne alan Orhan, hayranlarını ve yeşil- beyazlı taraftarları bir araya getirdi.

        Bursalı DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, Bursaspor'a destek amacıyla memleketinde özel bir konser verdi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleşen konser hem hayranlarını hem de yeşil- beyazlı taraftarları bir araya getirdi. Konserin tüm geliri Bursaspor’a aktarılırken, Mahmut Orhan, sahneye Bursaspor’un yeni sezon formasıyla çıktı. Etkinlikte kulübün yeni formaları tanıtılırken, Bursaspor’un yeni maskotu 'Majid' ilk kez taraftarla buluştu. Binlerce kişinin katıldığı konser müzikseverlerden tam not aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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