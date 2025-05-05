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        Trolle avlanan 2 balıkçıya 428 bin 615 TL ceza

        BURSA'datrolle avlanan 2 balıkçıya 428 bin 615 TL cezai işlem uygulandı, teknelerine el konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:56 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:00
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        Trolle avlanan 2 balıkçıya 428 bin 615 TL ceza
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        BURSA'datrolle avlanan 2 balıkçıya 428 bin 615 TL cezai işlem uygulandı, teknelerine el konuldu.

        Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Marmara Denizi'nde ekosistemin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın devam ettirilmesi kapsamında; İstanbul Limanı'na kayıtlı 'SELÇUK REİS 3' isimli teknenin, Karacabey ilçesi Bayramdere açıklarında trol donanımıyla yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığını tespit etti. 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla teknede bulunan 2 balıkçıya, '1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan toplam 377 bin 777 TL, trol donanımlarını denize attıkları için de '2872 Sayılı Çevre Kanunu' uyarınca 50 bin 838 TL idari para cezası uygulandı. Avcılıkta kullanılan tekne ile araçlara el konulurken, kaçak avlanan 2 kişi hakkında 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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