Bursa'da uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 3 tutuklama

BURSA'da uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği, Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ve Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti, uyuşturucu ticareti ve satışının engellenmesi, ağır suçların faillerinin ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 3 Mayıs'ta 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 14 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, çeşitli çaplarda 15 tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 400 gram uyuşturucu, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 700 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si hakkında ev hapsi verildi, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.