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        Kuyumcuya 23 sahte gram altın sattı, 74 sahte altınla yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kuyumcuya 23 sahte gram altın satan şüpheli, olaydan 3 saat sonra yanındaki 74 sahte altınla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:45
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        Kuyumcuya 23 sahte gram altın sattı, 74 sahte altınla yakalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kuyumcuya 23 sahte gram altın satan şüpheli, olaydan 3 saat sonra yanındaki 74 sahte altınla yakalandı.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında, İnegöl ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşıdaki bir kuyumcu, satın aldığı 23 gram altının sahte olduğunu fark edince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından, şüphelinin B.E. (30) olduğunu tespit etti. Şüpheli, olaydan 3 saat sonra yakalanıp gözaltına alınırken, üzerinde ve aracında yapılan aramalarda da 67 adet 1 gram, 7 adet 5 gram olmak üzere toplam 74 sahte altın ele geçirildi. B.E. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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