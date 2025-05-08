21 yıl önce 2 bileziğe evlatlık verilen Sefa, biyolojik ailesini bulana 2 bilezik ödül verecek

İSTANBUL’da bir hastanede dünyaya gelen ve iddiaya göre 2 kişi tarafından annesinden rızasıyla alınarak, 2 bilezik karşılığında çocuğu olmayan Döndü (56) ve Mülazım Ünal (58) çiftine evlatlık verilen Sefa Ünal (21), biyolojik ailesini bulana ödül olarak 2 bilezik verecek.

İstanbul Kartal’da 21 yıl önce bir hastanede dünyaya gelen Sefa Ünal, iddiaya göre doğumdan 1 hafta sonra, Gül H. ve Barış H. tarafından biyolojik annesinden rızasıyla, başka bir aileye evlatlık verilmek üzere alındı. Bursa’ya getirilen bebek, 2 bilezik karşılığında, çocuğu olmayan Döndü-Mülazım Ünal çiftine verildi. Çift, bebeği evde dünyaya geldiğini söyleyip, hastane raporu olmadan nüfuslarına kaydettirdi. Kendisini evlatlık alan ailesiyle büyüyen Ünal, lise eğitimini tamamladıktan sonra tekstil fabrikasında çalıştı, ardından da vatani görevini yerine getirmek üzere Ankara'nın Balgat ilçesine gitti. Askerliğini tamamlayıp, 21 Şubat 2024'te Bursa'ya dönen Sefa Ünal, akrabaları ve yakın çevresinden evlatlık olduğunu öğrenince hayatı alt üst oldu.

‘BENİ EVLATLIK ALAN AİLEMDEN BAŞKA KİMSEM YOK’

Evlatlık verildiği ailesiyle birlikte biyolojik ailesini aramaya başlayan, katıldığı televizyon programından da sonuç alamayan Ünal, kendisini evlatlık alan ailesinin şüphelendiği 2 kişiye DNA testi yaptırmak istedi ancak onlara da ulaşamadı. Çevresindeki bazı kişilerin gerçek annesi ile babasını bildiğini fakat sakladıklarını iddia eden Sefa Ünal, “Ben birçok yere şikayette bulundum. Mahkemedeki davam takipsizlikle sonuçlandı. Artık dayanamıyorum. Kim biliyorsa lütfen söylesin. Hiçbir yerden sonuç alamadım. Benim ailemin yerini söylesinler. O kişilere test yaptıracağım. Testim pozitif çıkması durumunda ailemi bana getiren kişilere 2 altın bilezik ödülü vereceğim. Ben şu an çok yalnızım. Hiç kimsem yok. Sadece beni alan ailemden başka hiç kimsem yok. Başka sığınacak ve gidecek hiçbir kapım yok. Sizin adaletinize güveniyorum” dedi. 'ŞÜPHELENDİĞİM KİŞİLER, BENİ TEHDİT EDİYOR' Şu an yaşadığı ailesine kendisini evlatlık veren kişiler tarafından tehdit edildiğini de öne süren Ünal, “Ben, 21 yıl önce 2 bilezik karşılığında evlatlık verilmiştim. Şüphelendiğim kişilere karşı şikayette bulundum. Başsavcılıkta dosyama 2 sefer takipsizlik kararı verildi. Şikayetçi olduğum kişiler benimle aynı mahallede oturuyor. Sürekli beni rahatsız ediyorlar. Beni dövmek ve öldürmekle tehdit ediyorlar. Korkuyorum. Can sağlığım ve güvenliğim yok” diye konuştu.