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        Lise öğrencisi, ortaokul öğrencisini saçlarından tutup yerde sürükledi

        BURSA'nın Yenişehir ilçesinde bir lise öğrencisi, ortaokul öğrencisini darbedip, saçlarından tutarak yerde sürükledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:51 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:51
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        Lise öğrencisi, ortaokul öğrencisini saçlarından tutup yerde sürükledi
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        BURSA’nın Yenişehir ilçesinde bir lise öğrencisi, ortaokul öğrencisini darbedip, saçlarından tutarak yerde sürükledi. Yaşananlar, başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, 6 Mayıs’ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Bilecik’te okuyan bir lise öğrencisi kız, ilçedeki TOKİ Orhangazi Ortaokulu’nda eğitim gören kız öğrenciyi okul çıkışında tekme ve tokatlarla darbetti. Liseli kız, ortaokul öğrencisini, saçlarından tutup yerde sürüklerken, çevredeki diğer öğrenciler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekerken, darbedilen öğrencinin ailesi şikayetçi oldu. Öğrencinin psikolojik destek aldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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