Lise öğrencisi, ortaokul öğrencisini saçlarından tutup yerde sürükledi

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekerken, darbedilen öğrencinin ailesi şikayetçi oldu. Öğrencinin psikolojik destek aldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 6 Mayıs’ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Bilecik’te okuyan bir lise öğrencisi kız, ilçedeki TOKİ Orhangazi Ortaokulu’nda eğitim gören kız öğrenciyi okul çıkışında tekme ve tokatlarla darbetti. Liseli kız, ortaokul öğrencisini, saçlarından tutup yerde sürüklerken, çevredeki diğer öğrenciler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde bir lise öğrencisi, ortaokul öğrencisini darbedip, saçlarından tutarak yerde sürükledi. Yaşananlar, başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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