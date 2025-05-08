Yaren leyleğin 4 yavrusu da yumurtadan çıktı

BURSA'da balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 14'üncü kez gelen Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın 2 yavrusu daha yumurtadan çıktı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yuvadaki 4 yavrunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 15 Mart’ta, Eskikaraağaç'a gelen Yaren leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konup, beklenen görüntüleri verdi. Yaren ile Nazlı’nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu. Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın buluşmasını, balıkçı Adem Yılmaz da göldeki kayığından izledi.

‘ŞU SIRALAR KAYIĞA GELMİYOR’

Balıkçı Adem Yılmaz'ın gölde tuttuğu balıklarla beslenen Yaren leylek ve eşinin, bu yıl da 4 yumurtası oldu. Eşi ile sırayla kuluçkaya yatan Yaren leyleğin ilk yavrusu 30 Nisan'da ikinci yavru ise 1 Mayıs’ta yumurtadan çıktı. 2 yavrunun da bu hafta yumurtadan çıkmasıyla, Yaren leylek ile eşi Nazlı’nın 4 yavrusuna da kavuştuğunu, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medya hesabından, “Yavrularımız sonunda kendini göstermeye başladılar. 1 haftalık halleriyle en büyük yavrumuz böyle poz verdi ağzında yutmaya çalıştığı yılanın kuyruğuyla. Yaren Leylek’in bu yıl 4 yavrusu yumurtadan çıktı. İlginç olan ne biliyor musunuz, Yaren şu sıralar kayığa gelmiyor. Sebebi ise yavrularının henüz balık yutabilecek boyutta olmaması. Bunun yerine özellikle küçük böcek, sinek ve yavru kurbağa ve balıkları yakalıyor. Birkaç hafta sonra yavruların diyetine balıklar girince sanırım yine kayığa da uğrayacak” ifadeleriyle duyurdu.