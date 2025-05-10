Bursa'da asker uğurlamasında kavga; o anlar kamerada

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi, Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlama sırasında konvoyda bulunanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırdı. Aynı konvoyda bulunan kişilerin müdahalesiyle kavga büyümeden sona erdi.

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