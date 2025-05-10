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        Bursa'da asker uğurlamasında kavga; o anlar kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde asker uğurlamasında araçlarla konvoy yapanlar arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 01:47 Güncelleme: 10.05.2025 - 01:50
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        Bursa'da asker uğurlamasında kavga; o anlar kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde asker uğurlamasında araçlarla konvoy yapanlar arasında kavga çıktı. Kavga aynı konvoydaki kişilerin müdahalesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi, Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlama sırasında konvoyda bulunanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırdı. Aynı konvoyda bulunan kişilerin müdahalesiyle kavga büyümeden sona erdi.

        Öte yandan taraflar araçlarına binerek bölgeden uzaklaşırken, olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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