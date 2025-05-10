Bursa'da, palet fabrikasındaki yangın söndürüldü

Yangın, saat 03.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde bulunan palet fabrikasında çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda kimsenin etkilenmediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.