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        Bursaspor Basketbol - Darüşşafaka: 98-82

        – SALON: TOFAŞ HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Uğur AkyıldızBURSASPOR: Sarper David Mutaf 23, Michineau 18, Grantham 15, Brown 12, Gavrilovic 9, De Julius 8, Sharma 7, Berkay Candan 6DARÜŞŞAFAKA: Moore 15, Brajkovic 13, Tinkle 13, Sibande 10, Appleby 8, Ege Demir 7, Enes Berkay Taşkıran 6, Gach 6, Pecarski 41'İNCİ PERİYOT: 31-19DEVRE: 55-363'ÜNCÜ PERİYOT: 79-63Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 98-82 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 00:20 Güncelleme: 11.05.2025 - 00:25
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        Bursaspor Basketbol - Darüşşafaka: 98-82
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        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Uğur Akyıldız

        BURSASPOR: Sarper David Mutaf 23, Michineau 18, Grantham 15, Brown 12, Gavrilovic 9, De Julius 8, Sharma 7, Berkay Candan 6

        DARÜŞŞAFAKA: Moore 15, Brajkovic 13, Tinkle 13, Sibande 10, Appleby 8, Ege Demir 7, Enes Berkay Taşkıran 6, Gach 6, Pecarski 4

        1’İNCİ PERİYOT: 31-19

        DEVRE: 55-36

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 79-63

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29’uncu haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 98-82 mağlup etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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