Bursaspor Basketbol - Darüşşafaka: 98-82
– SALON: TOFAŞ HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Uğur AkyıldızBURSASPOR: Sarper David Mutaf 23, Michineau 18, Grantham 15, Brown 12, Gavrilovic 9, De Julius 8, Sharma 7, Berkay Candan 6DARÜŞŞAFAKA: Moore 15, Brajkovic 13, Tinkle 13, Sibande 10, Appleby 8, Ege Demir 7, Enes Berkay Taşkıran 6, Gach 6, Pecarski 41'İNCİ PERİYOT: 31-19DEVRE: 55-363'ÜNCÜ PERİYOT: 79-63Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 98-82 mağlup etti.
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SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Uğur Akyıldız
BURSASPOR: Sarper David Mutaf 23, Michineau 18, Grantham 15, Brown 12, Gavrilovic 9, De Julius 8, Sharma 7, Berkay Candan 6
DARÜŞŞAFAKA: Moore 15, Brajkovic 13, Tinkle 13, Sibande 10, Appleby 8, Ege Demir 7, Enes Berkay Taşkıran 6, Gach 6, Pecarski 4
1’İNCİ PERİYOT: 31-19
DEVRE: 55-36
3’ÜNCÜ PERİYOT: 79-63
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29’uncu haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 98-82 mağlup etti.
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