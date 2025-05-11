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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada; 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 00:58 Güncelleme: 11.05.2025 - 01:00
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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpışması kamerada; 1 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi, Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi. Harun Ç. (24) yönetimindeki 16 BTZ 812 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen İlker A. (52) yönetimindeki 16 BOY 249 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan Harun Ç. yaralandı. Çevredekiler yaralı sürücüye yardım ederken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harun Ç., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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