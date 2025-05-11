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        Eğlence mekanındaki tekmeli ve yumruklu 'yan bakma' kavgası kamerada

        BURSA'da eğlence mekanında taraflar arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan tekmeli- yumruklu kavga cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 18:05 Güncelleme: 11.05.2025 - 18:10
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        Eğlence mekanındaki tekmeli ve yumruklu 'yan bakma' kavgası kamerada
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        BURSA'da eğlence mekanında taraflar arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan tekmeli- yumruklu kavga cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün gece saatlerinde Nilüfer ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredekiler ayırmaya çalışırken, yaşananlar mekanda eğlendikleri anları kaydetmek isteyen bir kişinin cep telefonuna yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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