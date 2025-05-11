Eğlence mekanındaki tekmeli ve yumruklu 'yan bakma' kavgası kamerada

Olay, dün gece saatlerinde Nilüfer ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredekiler ayırmaya çalışırken, yaşananlar mekanda eğlendikleri anları kaydetmek isteyen bir kişinin cep telefonuna yansıdı.

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