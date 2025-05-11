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        Yavaşlayan trafikte duran motosiklete başka bir motosiklet çarptı: 2 yaralı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yavaşlayan trafikte duran motosiklete arkadan gelen ve üzerinde baba- oğulun bulunduğu bir başka motosiklet çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 20:37 Güncelleme: 11.05.2025 - 20:40
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        Yavaşlayan trafikte duran motosiklete başka bir motosiklet çarptı: 2 yaralı
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yavaşlayan trafikte duran motosiklete arkadan gelen ve üzerinde baba- oğulun bulunduğu bir başka motosiklet çarptı. Kazada baba ile oğlu yaralandı.

        Kaza saat 16.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesi Göl Yolu’nda meydana geldi. Orhangazi istikametine giden Oktay A. (49) idaresindeki 16 AZC 908 plakalı motosiklet önünde aniden yavaşlayan trafiği farkedince yavaşladı. Bu esnada aynı yönde Sertan U. (52) idaresindeki 16 BIS 370 plakalı motosiklet önünde yavaşlayan motosiklete çarparak savruldu. Kazada Sertan U. ile oğlu A.E.U. (14) motosikletten savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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