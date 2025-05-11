Yavaşlayan trafikte duran motosiklete başka bir motosiklet çarptı: 2 yaralı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yavaşlayan trafikte duran motosiklete arkadan gelen ve üzerinde baba- oğulun bulunduğu bir başka motosiklet çarptı. Kazada baba ile oğlu yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesi Göl Yolu’nda meydana geldi. Orhangazi istikametine giden Oktay A. (49) idaresindeki 16 AZC 908 plakalı motosiklet önünde aniden yavaşlayan trafiği farkedince yavaşladı. Bu esnada aynı yönde Sertan U. (52) idaresindeki 16 BIS 370 plakalı motosiklet önünde yavaşlayan motosiklete çarparak savruldu. Kazada Sertan U. ile oğlu A.E.U. (14) motosikletten savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.