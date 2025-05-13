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        Firari hükümlü, mahkemede 15 yıl hapis cezası yüzüne okunurken bayıldı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Muhammed G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:50 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:55
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        Firari hükümlü, mahkemede 15 yıl hapis cezası yüzüne okunurken bayıldı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Muhammed G. (34), yakalanıp çıkarıldığı mahkemede, karar yüzüne okunurken bayıldı.

        Kayseri’de 10 yıl önce ‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Suriye uyruklu Muhammed G., yaşadığı Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tutuklama kararı yüzüne okunurken bayıldığı öğrenilen hükümlü, ambulansla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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