Firari hükümlü, mahkemede 15 yıl hapis cezası yüzüne okunurken bayıldı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Muhammed G.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Muhammed G. (34), yakalanıp çıkarıldığı mahkemede, karar yüzüne okunurken bayıldı.
Kayseri’de 10 yıl önce ‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Suriye uyruklu Muhammed G., yaşadığı Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tutuklama kararı yüzüne okunurken bayıldığı öğrenilen hükümlü, ambulansla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.
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