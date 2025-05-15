Barınakta hayvanların uyutulduğu iddialarına hayvanseverlerden tepki

BURSA’nın Osmangazi ilçesinde, sosyal medyada belediyeye ait hayvan barınağında sahipsiz köpek ve kedilerin uyutularak öldürüldüğü paylaşımları üzerine gece saatlerde çok sayıda hayvansever barınağa giderek sabaha kadar nöbet tuttu. Osmangazi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların, sosyal medyada daha önce yayımlananların devamı niteliğinde olduğu belirtilerek, “Söz konusu görüntüler ve bunlara ilişkin yaklaşımlar, belediyemizin yönetim anlayışını ve tüm canlılara yönelik hassasiyetini kesinlikle yansıtmamaktadır. Prosedür ve talimatnamelere uygun hareket etmeyen personelin görevine son verilmiştir, adli süreç ise devam etmektedir” denildi.

Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Yenikent Mahallesi'nde bulunan hayvan barınağında, kedi ve köpeklerin uyutulduğuna yönelik sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüleri, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Paylaşımlarda, uyutulan hayvanların poşetlere konularak Hamitler Mahallesi’ndeki kent çöplüğüne götürüldüğü öne sürüldü. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine, çok sayıda hayvansever dün gece Osmangazi Belediyesi'ne ait hayvan barınağına giderek sabaha kadar bekledi. Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayvan barınağında kalan masum canların uyutularak hayatlarına son verildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Hayat hakkı her can için kutsalken, barınak gibi güvenli olması gereken alanlarda bu hakka kıyılması asla kabul edilemez. Bu vahim olayın üzerinin örtülmesine, sessizlikle geçiştirilmesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.