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        Ölümlü define kazısında şüpheliler 10 metrelik çukur açmış

        BURSA'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı yapıp define ararken meydana gelen göçükte toprak altında kalan İbrahim Ayyıldız'ın (50) cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:18 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:20
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        Ölümlü define kazısında şüpheliler 10 metrelik çukur açmış
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        BURSA'nın İznik ilçesinde, kaçak kazı yapıp define ararken meydana gelen göçükte toprak altında kalan İbrahim Ayyıldız’ın (50) cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Ayyıldız ve yanındaki 3 kişinin farklı şehirlerden ilçeye geldiği ve bölgede 10 metrelik çukur açtığı tespit edildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Gittikleri arazide İbrahim Ayyıldız, A.Ç. E.U. ve M.S., iş makinesi ve çeşitli aletlerle kazı yapıp define ararken göçük oldu. A.Ç., E.U. ve M.S. son anda kaçarken, Ayyıldız ise toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından toprak altından çıkarılan Ayyıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hafif yaralanan A.Ç., E.U. ve M.S. İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        İbrahim Ayyıldız'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

        Bu arada İbrahim Ayyıldız ve diğer 3 şüphelinin farklı şehirlerden geldiği ve yapılan kazıda 10 metrelik çukur açtığı belirtildi.

        ‘Kaçak kazı yapmak’ suçundan gözaltına alınan A.Ç., E.U. ve M.S.’nin, İznik Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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