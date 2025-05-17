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        Bursa'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde R.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:20
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        Bursa'da silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı
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        BURSA’nın Osmangazi ilçesinde R.A., sokakta kavga ettiği 2 kişiyi tabancayla vurdu. R.A. kaçarken, hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Yunuseli Mahallesi 636’ncı Sokak’ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan R.A. ile Semih B. ve Emirhan B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.A., yanındaki tabancayla Semih B.’ye ateş etti. Vücudunun farklı yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Semih B., kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada R.A.’ya engel olmaya çalışan Emirhan B. de kolundan yaralandı. R.A. kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Semih B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Polis, R.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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