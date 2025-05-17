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        Bursa Büyükşehir Meclisi'nde grup sözcüleri arasında tartışma

        BURSA Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mayıs ayı birinci toplantısında gündem maddelerine geçilmeden önce grup sözcüleri arasında tartışma çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:46
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        Bursa Büyükşehir Meclisi'nde grup sözcüleri arasında tartışma
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        BURSA Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı birinci toplantısında gündem maddelerine geçilmeden önce grup sözcüleri arasında tartışma çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlık yaptığı toplantıya ara verilirken, diğer parti mensupları, tarafları sakinleştirdi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı birinci toplantısında grup sözcüleri arasında tartışma çıktı. Toplantı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerine geçilmeden önce grup sözcülerinin söz aldığı toplantıda CHP ve AK Parti'li meclis üyeleri arasında gergin anlar yaşandı. Bozbey, gergin ortamın sona ermesi amacıyla oturuma ara verdi. Bu sırada bazı meclis üyelerinin Başkan Mustafa Bozbey’e sataşması üzerine tartışmalar tekrar başladı.

        ‘YAŞANANLARA ÜZÜNTÜ DUYDUM’

        Oturuma verilen aranın ardından açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Söylenenleri yüzde 100 kabul edecek değiliz. Kabul edebiliriz ya da etmeyebiliriz. Ancak birbirimize karşı söylemlerimizde ve ifadelerimizde insani duygularımızı bırakmamalıyız. Yaşananlardan üzüntü duydum" diye konuştu.

        Meclis toplantısında Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamına yöneltilen sözlü saldırıların sadece şahsi değil, tüm Bursa’ya yapılmış ağır hakaret olduğunu belirten Bozbey, kendisine karşı hoş olmayan ifadeler kullanan meclis üyelerinin bu tutumunu kınadığını da söyleyerek, "Bursa halkının iradesini temsil eden bu makamın onuru, hiçbir kişi ya da grubun siyasi hırslarına malzeme edilemez. Bursa, ahlaklı insanların şehridir. Ağza alınmayacak küfürler ile Bursa'da siyasetin kirletilmesini asla kabul etmiyoruz. Siyasi ahlakı ve Bursa'nın huzurunu korumak için her platformda bu davranışların karşısında olacağımızın altını çiziyoruz" dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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