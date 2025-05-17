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        TOFAŞ - Karşıyaka: 90-76

        SALON: TOFAŞHAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Berk KurtulmuşTOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Trifunovic 15, Bankston 9, Pasecniks 9, Gauzin 8, Berk Demir 4, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 2 KARŞIYAKA: Mehmet Efe Demirel 18, Muhsin Yaşar 14, Maxhuni 12, Hollins 10, Hakan Sayılı 6, Smith 5, Braimoh 5, Efe Ergi Tırpancı 4, Ozan Yılmaz 21'İNCİ PERİYOT: 20-23DEVRE: 46-453'ÜNCÜ PERİYOT: 57-56Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 90-76 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 16:34 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:40
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        TOFAŞ - Karşıyaka: 90-76
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        SALON: TOFAŞ

        HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş

        TOFAŞ: Reed 21, Perez 19, Trifunovic 15, Bankston 9, Pasecniks 9, Gauzin 8, Berk Demir 4, Özgür Cengiz 3, Yiğitcan Saybir 2

        KARŞIYAKA: Mehmet Efe Demirel 18, Muhsin Yaşar 14, Maxhuni 12, Hollins 10, Hakan Sayılı 6, Smith 5, Braimoh 5, Efe Ergi Tırpancı 4, Ozan Yılmaz 2

        1'İNCİ PERİYOT: 20-23

        DEVRE: 46-45

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-56

        Basketbol Süper Ligi'nin 30’uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Karşıyaka’yı 90-76 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla ev sahibi ekipten Reed oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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