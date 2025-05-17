TOFAŞ - Karşıyaka: 90-76

Basketbol Süper Ligi'nin 30’uncu haftasında TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Karşıyaka’yı 90-76 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 21 sayıyla ev sahibi ekipten Reed oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.