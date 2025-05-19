Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi

Merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

BURSA’da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

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