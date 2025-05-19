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        Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi

        BURSA'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:21
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        Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
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        BURSA’da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, daire kullanılamaz hale geldi.

        Merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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