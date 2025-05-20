Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da çocukların kavgasına aileleri de dahil oldu: 2 Yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışma, ailelerin de karışmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 02:16 Güncelleme: 20.05.2025 - 02:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da çocukların kavgasına aileleri de dahil oldu: 2 Yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışma, ailelerin de karışmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Huzur Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokakta oynayan çocuklar arasında çıkan tartışma, aile bireylerinin de dahil olmasıyla büyüdü. Yaklaşık 200 kişinin karıştığı kavgada, taraflar birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga kontrol altına alındı. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Yıldırım Y. (33) ve Bulut Y. (15), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan arbede sırasında park halindeki 16 F 0167 plakalı aracın da camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Trump'tan Putin'e: Vladimir istediğinde arayabilirsin
        Trump'tan Putin'e: Vladimir istediğinde arayabilirsin
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Çin'den Grönland açıklaması
        Çin'den Grönland açıklaması
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Hastane otoparkında araç yangını
        Hastane otoparkında araç yangını
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!
        İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'

        Benzer Haberler

        Bursa'da patenli gençlerin trafikte tehlikeli yolculuğu
        Bursa'da patenli gençlerin trafikte tehlikeli yolculuğu
        Yazar Hayati İnanç Bursa'da düzenlenen konferansa katıldı
        Yazar Hayati İnanç Bursa'da düzenlenen konferansa katıldı
        İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında araç yangını: İlk müdahaleyi polis ve s...
        İnegöl Devlet Hastanesi otoparkında araç yangını: İlk müdahaleyi polis ve s...
        Bursa'da "Gençlik Şenliği" etkinliklerinde Mor ve Ötesi sahne aldı
        Bursa'da "Gençlik Şenliği" etkinliklerinde Mor ve Ötesi sahne aldı
        Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı
        Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı
        MHP'li Büyükataman: Çağın hastalıklarına karşı yegane çare Ülkü Ocakları'dı...
        MHP'li Büyükataman: Çağın hastalıklarına karşı yegane çare Ülkü Ocakları'dı...