Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 9 kaçak göçmen yakalandı

        BURSA'da polisin bir araçta yaptığı aramada 2'si çocuk, 9 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:11 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 9 kaçak göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA’da polisin bir araçta yaptığı aramada 2’si çocuk, 9 kaçak göçmen yakalandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Kuzey gişelerinde İstanbul’dan gelen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada sürücü ile birlikte 2'si çocuk, 2'si kadın, toplam 9 yabancı uyruklu yakalandı.

        Araç sürücüsü T.İ.M.A.'nın ikamet izin ihlali yaptığı, yasal kalış hakkının bulunmadığı, yurt dışı çıkış yasağı olduğu ve 2024 yılında Ankara'da 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. Kaçak göçmenler, İstanbul'dan Bursa'ya gelmek için sürücüyle 40 bin TL karşılığında anlaştıklarını söyledi. Göçmenler, ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Göçmen taşımada kullanılan araca el konulup, yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü T.İ.M.A. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"

        Benzer Haberler

        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Demiryol-İş Sendikasından BURULAŞ'taki greve ilişkin açıklama
        Demiryol-İş Sendikasından BURULAŞ'taki greve ilişkin açıklama
        Bacağına saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
        Bacağına saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da bacağına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı
        Bursa'da bacağına korkuluk demiri saplanan çocuk yaralandı
        Türk bayrağını yakmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, kadın tepki gösterinc...
        Türk bayrağını yakmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, kadın tepki gösterinc...
        Bursa'da "Aile Yılı" kapsamında etkinlikler düzenleniyor
        Bursa'da "Aile Yılı" kapsamında etkinlikler düzenleniyor