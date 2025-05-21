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        Ekstrem sporcusu Mertcan, arkadaşlarıyla oturduğu kafeteryadan evine paraşütle gitti

        BURSA'nın Kestel ilçesinde, ekstrem sporcusu Mertcan Serçe (17), arkadaşlarıyla bir araya geldiği kafeteryadan farklı bir mahallede olan evine paraşütle gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:21 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:25
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        Ekstrem sporcusu Mertcan, arkadaşlarıyla oturduğu kafeteryadan evine paraşütle gitti
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        BURSA'nın Kestel ilçesinde, ekstrem sporcusu Mertcan Serçe (17), arkadaşlarıyla bir araya geldiği kafeteryadan farklı bir mahallede olan evine paraşütle gitti. Serçe, paraşütüyle havalanıp evinin yakınındaki boş araziye indi.

        Kestel’de, liseden yeni mezun, ekstrem sporcusu Mertcan Serçe, arkadaşlarıyla bir araya geldiği Esentepe Mahallesi'ndeki kafeteryadan, rakım olarak daha aşağıda olan Kale Mahallesi'ndeki evine yanındaki paraşütüyle gitti. 2 yıldır yaptığı ekstrem sporunda kullandığı paraşütüyle havadan birkaç dakika içinde evine ulaşan Serçe'yi uçarken görenlerin, şaşkınlıklarını gizleyemediği belirtildi.

        'EVİME HAVADAN GİTMEK DAHA KOLAY'

        Mertcan Serçe, evinin yakınındaki boş araziye paraşütüyle iniş yaptı. Kafeteryada oturanlar tarafından alkışlanan Serçe, cep telefonuyla çekilen görüntüleri sosyal medyada da paylaştı. Arkadaşlarıyla oturduğu kafeteryanın, evine uzak olduğunu söyleyen Serçe, "Arkadaşlarımla sohbet ettikten sonra evime bu kez paraşüt ile gitmeye karar verdim. Bunu da başardım. Artık evime havadan gitmek daha kolay, Ben aksiyon yaşarken izleyenler heyecan duyuyorlar. Güzel yorumlar alıyorum. Özellikle kafeteryada oturan insanlar, bayağı şaşırıyorlar ve tebrik ediyorlar. Bazen arabayla geçen insanlar yolda durup beni izliyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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