Üzüm yaprağı toplarken çatıdan düştü

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, üzüm yaprağı toplamak için çıktığı çatıdan düşen Emine D. (63), yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki bir evde meydana geldi. Emine D., tek katlı evinin çatısına çıkarak üzüm yaprağı toplamaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Emine D., yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Emine D., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.