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        Bursa'da uyuşturucuya 5 ayda 540 tutuklama

        BURSA'da polisin, uyuşturucu ticaretine yönelik, yılın ilk 5 ayında düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 540'ı tutuklandı, 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:15
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        Bursa'da uyuşturucuya 5 ayda 540 tutuklama
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        BURSA'da polisin, uyuşturucu ticaretine yönelik, yılın ilk 5 ayında düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 540’ı tutuklandı, 172’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Ocak ile 22 Mayıs tarihleri arasında, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 540'ı tutuklanırken, 172'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ekiplerin yaptığı baskınlarda 966 bin sentetik hap, 53 bin ecstasy, 75 kilo metamfetamin, 25 kilo sentetik kannabinoid, 12 kilo sentetik kannabinoid ham maddesi, 18 kilo skunk, 13 kilo kokain, 12 kilo esrar, 1600 kök kenevir, 81 ruhsatsız tabanca ve 973 adet mermi ele geçirildi.

        Öte yandan, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalarda da 6 ev, 6 araç ve 3 arsa olmak üzere çok sayıda taşınmaz ve taşıta da el konulduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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