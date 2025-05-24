Bursa'da mobilya imalathanesindeki yangın söndürüldü

Yangın, saat 00.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyeye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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