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        Yüzerken karşılaştığı ölü yunusu omzuna alıp, kıyıya bıraktı; o anlar kamerada

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde serinlemek için deniz giren bir kişi, suyun altında gördüğü ölü yunusu omzuna alarak kıyaya götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 23:50 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:50
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        Yüzerken karşılaştığı ölü yunusu omzuna alıp, kıyıya bıraktı; o anlar kamerada
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        BURSA'nın Mudanya ilçesinde serinlemek için deniz giren bir kişi, suyun altında gördüğü ölü yunusu omzuna alarak kıyaya götürdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan halk plajına giden bir kişi, denize girdi. Bir süre sonra suyun altında ölü yunus gören kişi, yanına yaklaştı. Yunusu omzuna alan kişi, kıyıya kadar yürüdü. Omzundaki yunusu kıyıya bırakan kişi, yüzmeye devam etti. O anlar ise sahildeki vatandaşlar tarafındaki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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