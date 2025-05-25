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        Lastiği patlayan otomobilin karşı şeride geçtiği kaza kamerada

        BURSA'da lastiği patlayan otomobil, karşı şeride geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 25.05.2025 - 10:10
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        Lastiği patlayan otomobilin karşı şeride geçtiği kaza kamerada
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        BURSA’da lastiği patlayan otomobil, karşı şeride geçti. O anlar, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezine doğru giden otomobilin bir anda lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. O anlar ise kazadan kıl payı kurtulan başka bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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