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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 01:09 Güncelleme: 26.05.2025 - 01:15
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        Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı, iş yeri ve araç kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Bedirhan K. (17) yönetimindeki 16 BIL 290 plakalı motosiklet, Civan Sokak'tan caddeye çıkış yapan Emre D. (26) yönetimindeki 10 AIC 566 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki Melih G. (18), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Bir işyerinin iş yerinin güvenlik ve araç kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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