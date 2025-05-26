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        Üniversite hayali kurarken geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı kalan Esma, fizik tedaviyle ayağa kalktı

        BURSA'da, 3 yıl önce üniversite sınavlarına hazırlanırken kamyonetin çarptığı Esma Buse Koçyiğit (22), felç olup yatağa bağımlı kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:53 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:00
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        Üniversite hayali kurarken geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı kalan Esma, fizik tedaviyle ayağa kalktı
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        BURSA'da, 3 yıl önce üniversite sınavlarına hazırlanırken kamyonetin çarptığı Esma Buse Koçyiğit (22), felç olup yatağa bağımlı kaldı. Doktorların yüzde 99 engelli raporu verdiği Koçyiğit, gördüğü fizik tedavinin ardından ailesinin de yardımıyla ayağa kalkmayı başardı.

        Gürsu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Esma Buse Koçyiğit, 3 yıl önce üniversite sınavlarına hazırlanıp bir yandan da babası Abdurrahman Koçyiğit'in (47) hırdavat mağazasında çalışmaya başladı. Esma Buse Koçyiğit, 29 Ekim 2022'de babasının iş yerinin hemen karşısında bulunan diğer mağazalarında telefonu unuttuğunu fark etti. Mağazaya gidip telefonu alan Koçyiğit, caddenin karşısına geçerken Özkan A.’nın (24) kullandığı 16 UBE 28 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Koçyiğit, Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde bir ay tedavi gördükten sonra yatağa bağımlı olarak taburcu edilen Koçyiğit’e, doktorlar yüzde 99 engelli raporu verdi.

        ‘YAŞAMAYI ÇOK SEVİYORUM’

        İlahiyat fakültesini kazanma hayali kuran Esma Buse Koçyiğit, ailesinin de yardımıyla yaşama tutundu. Koçyiğit, taburcu olduktan sonra evde de fizik tedavi almaya başladı. Gördüğü tedaviyle engel oranı yüzde 86’ya düşen Esma Buse Koçyiğit, ayağa kalktı. Zor da olsa tek başına yürüyebilen Koçyiğit, “Yaşadığım kaza anını ve sonrasını hiç ama hiç hatırlamıyorum. Şu an fizik ve dil terapisi görüyorum. Yaşamayı çok seviyorum” dedi.

        Kızına kamyonetin çarptığını, kaza sesini duyup iş yerinin kapısına çıkınca anladığını söyleyen Abdurrahman Koçyiğit, “Esma Buse’yi yerde yatarken görünce şok oldum. Sonraki süreci ben de hatırlamıyorum. Şu an kızım fizik tedavi görüyor. Sağlığında çok güzel gelişmeler var. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

        Abdurrahman Koçyiğit, kaza sonrası gözaltına alınıp çıkartıldığı adliyede serbest bırakıldıktan sonra duruşmalara katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkartılan sürücü Özkan A.’nın bu zamana kadar yakalanıp duruşmalarda ifade vermediğini söyledi.

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