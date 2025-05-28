Restorandaki kavgayı izlerken silahtan çıkan kurşun, karnından girip kaşından çıktı

BURSA'nın Kestel ilçesinde, restoran işleten S.G.’nin (57), iş yerine gelen husumetlisi Y.Y. ile aralarında çıkan tartışmada ateş alan tabancasından çıkan mermi, üst kattan kavgayı seyreden A.A.'nın (42) karnından girip kaşından çıktı. Gözaltına alınan S.G., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kestel ilçesinde nisan ayında, restoran işleten S.G. ile iş yerine gelen husumetlisi Y.Y. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada S.G.'nin belinden çıkardığı ruhsatsız silah ateş aldı, mermi, üst katta oturup kavgayı seyreden A.A.'nın karnından girip kaşından çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, A.A.'yı, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis tarafından yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan S.G.'nin avukatı Cem Atlı, "Yargıtay'ın öldürmeye teşebbüs kriterleri oluşmamıştır. Mağdur ile müvekkil arasında geçmişe dayalı husumet yoktur, hedef alma olmamıştır, adli rapora göre tek atış gerçekleşmiştir. Müvekkilin kasti bir fiili yoktur. Dosyada bulunan 3 kişi de Kestel’de ikamet edip, arkadaşlardır ve kimsenin birbirinden şikayeti bulunmamaktadır. Müvekkilin tahliyesini talep ederim" diye savunma yaptı. Mahkeme, S.G.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasını kararlaştırdı.