Kaldırımda servis minibüsünün çarptığı yaya öldü

Olay, dün akşam saatlerinde, Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezine doğru seyir halinde olan 16 S 0137 plakalı servis minibüsü, sürücüsü Tekin K.'nin kontrolünden çıktı. Minibüs, önce yol kenarında park halindeki otomobile, ardından da kaldırımda bekleyen yaya Naim Kır'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kır, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Naim Kır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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