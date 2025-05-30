Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Tıp öğrencileri ilk hastalarına muayenehaneye çevirdikleri ilkokulun sınıfında baktı

        BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim alan öğrencilerden oluşan Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu'nun (SEDT) yürüttüğü 'Çadır Projesi'nin bu yılki durağı İznik'in kırsal Göllüce Mahallesi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tıp öğrencileri ilk hastalarına muayenehaneye çevirdikleri ilkokulun sınıfında baktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitim alan öğrencilerden oluşan Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu'nun (SEDT) yürüttüğü 'Çadır Projesi'nin bu yılki durağı İznik'in kırsal Göllüce Mahallesi oldu. 2 gün süren ve 100 tıp fakültesi öğrencisinin katıldığı projede, doktor adayları, ilk hekimlik deneyimlerini, ilkokulun sınıfında oluşturulan muayenehanede 350 hastayla ilgilenerek yaşadı.

        Bursa Uludağ Üniversitesi'nde ‘Herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti’ ilkesiyle 1999-2000 eğitim ve öğretim yılında kurulan Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu, düzenli olarak sürdürdükleri 'Çadır Projesi’ kapsamında bu kez de İznik’in kırsal Göllüce Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Sadece Bursa sınırlarındaki köylere giden topluluk üyeleri, organizasyon öncesi belirledikleri yeri ilk olarak Valilik, Kaymakamlık, İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne iletiyor ve gerekli tüm izinleri aldıktan sonra, tüm hazırlıklarını 2 gün öncesinden yaparak yola çıkıyor. Projeye katılan 100 tıp fakültesi öğrencisi ve hekim, okul bahçesinde kurdukları çadır ve muayeneye dönüştürdükleri sınıflarda konuştukları hastaların, sedyeye dönüştürdükleri sıralarda ateş, nabız ve tansiyon ölçümü ile EKG, röntgen, solunum fonksiyon testi ve göz muayenesi gibi klinik işlemlerini gerçekleştirdi. Diyetisyenler ise hekimlerin yönlendirdiği hastalarla görüşüp beslenme önerilerinde bulundu. Prof. Dr. Sinan Çavun'un, danışmanlığını yaptığı topluluk üyeleri, 2 gün süren çalışmada 320 hastayı muayene etti, evden çıkamayan hastaların bulunduğu 12 haneyi de ziyaret ederek evde sağlık hizmeti verdi. Projede, çocuklara yönelik göz taraması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra boyama, yapboz gibi etkinlikler de düzenlenirken, tıp öğrencileri de ilk hekimlik deneyimlerini yaşadı.

        'HERKESE EŞİT VE ÜCRETSİZ HİZMET VERMEK AMACIYLA YOLA ÇIKTIK'

        Sağlık ve Etik Düşünce Topluluğu'nun çalışmalarına değinen UÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Burcu Ateşsönmez (23), ''Bu yola 'Herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti amacıyla çıktık. Bir köy okulunu kendi imkanlarımızla bir sahra hastanesine dönüştürerek tamamen ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz. Bir yandan da tıp fakültesi öğrencileri, kendi seviyelerine uygun gözlem yaparak sahaya çıkıp ilk hekimlik tecrübelerini kazanmış oluyorlar. Bursa'da çeşitli köylere giderek gerçekleştirdiğimiz bu projede sadece sağlık hizmeti değil aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetini de vermeyi amaçlıyoruz. 100 tıp fakültesi öğrencisi ve hekimin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu projede, projeye adını veren çadırın içerisinde hastanın ilk ölçümleri yapılıyor. Ateş, nabız ve tansiyon ölçümleri yapıldıktan sonra köy okulunun içerisine geçiyoruz'' diye konuştu.

        Hastaları, hikayelerini ve şikayetlerini dinledikten sonra muayene ettiklerini söyleyen UÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Senanur Özdemir de 'Muayene sonrası hekimlerimizin kontrolünde reçetesiz kullanılan ilaçlar, takviyeler ve hastaların ihtiyacının olabileceğini düşündüğümüz bakım malzemelerini de hastalara veriyoruz'' dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor

        Benzer Haberler

        Mudanya'da Bilim Şenliği düzenlendi
        Mudanya'da Bilim Şenliği düzenlendi
        Bursa'da otomobil ile jandarma minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da otomobil ile jandarma minibüsü çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı
        Türkiye Pickleball Şampiyonası, Bursa'da yapılacak
        Türkiye Pickleball Şampiyonası, Bursa'da yapılacak
        Orhaneli'de Kur'an kursu öğrencileri piknik yaptı
        Orhaneli'de Kur'an kursu öğrencileri piknik yaptı
        Multiple Skleroz hastalığında erken tanı önemli
        Multiple Skleroz hastalığında erken tanı önemli
        Bursa, AR-GE ve tasarım merkezleriyle Türkiye'nin kalkınmasına öncülük ediy...
        Bursa, AR-GE ve tasarım merkezleriyle Türkiye'nin kalkınmasına öncülük ediy...