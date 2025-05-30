Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
MOTOSİKLETLEÇARPIŞAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADIBursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü Süleyman Cepe.
MOTOSİKLETLEÇARPIŞAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü Süleyman Cepe. (78), kaldırıldığı hastanede 6 saat sonra hayatını kaybetti.
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