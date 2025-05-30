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        Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

        MOTOSİKLETLEÇARPIŞAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADIBursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü Süleyman Cepe.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:12 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:15
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        Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        MOTOSİKLETLEÇARPIŞAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle çarpışan bisikletin sürücüsü Süleyman Cepe. (78), kaldırıldığı hastanede 6 saat sonra hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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